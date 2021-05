Als die rund 100 Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen ausrückten, stand der Stall bereits in Vollbrand. Sie konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen – und so ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus verhindern, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt.

Die Meldung war kurz nach 4.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. In dem Stall befanden sich rund ein Dutzend Pferde, die Besitzer begleiteten sie aus dem Gebäude. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Die Brandursache ist noch unklar und wird jetzt untersucht.

