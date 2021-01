Quad-Fahrer erschreckt Pferd – Frau auf Schlitten leicht verletzt

Eine 53-jährige Frau liess sich in Homburg am Dienstagnachmittag um circa 15:45 auf einem Schlitten von ihrem Pferd über den Maltbachweg ziehen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Plötzlich näherte sich ein Quadfahrer. Als dieser die Frau und das Pferd sah, musste er stark abbremsen. Das Pferd erschrak, scheute und galoppierte los. Die Frau hielt sich gemäss Polizei noch einige Meter auf dem Schlitten, bis sie sich fallen lassen musste. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Was genau vorgefallen ist, wird jetzt abgeklärt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht den Quad-Fahrer und Personen, die etwas beobachtet haben.

(red.)