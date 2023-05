Russische Raketen zerstören Lager von Thurgauer Hilfswerk

Das 1000 Quadratmeter grosse Lager stand komplett in Flammen, sämtliche Hilfsgüter wurden zerstört. Kurz vor 23 Uhr in der Nacht auf Sonntag schlugen die Russischen Raketen in die Halle in der Westrukrainischen Stadt Ternopil ein. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Güter stammen von der christlichen Schweizer Hilfsorganisation «Licht im Osten», die ihr Hauptlager in Frauenfeld hat. «Das waren schockierende Bilder», sagt Missionsleiter und -Geschäftsführer Matthias Schöni gegenüber der Thurgauer Zeitung.

Er könne nicht verstehen, wieso das Lager mit den Thurgauer Hilfsgüter als Ziel ausgewählt wurde. In den sozialen Medien behauptet die russische Seite, in der Halle seien Waffen gelagert worden. «Das kann ich definitiv dementieren», sagt Schöni.

In der 225’000-Einwohner-Stadt Ternopil 130 Kilometer östlich von Lemberg steht eines von acht Verteilzentren von «Licht im Osten» für humanitäre Hilfe. In der der zerstörten Halle lagerten vor allem Matratzen, Lebensmittel und Kleider. Der Sachschaden beträgt über 150’000 Franken.

Ein Lastwagen mit Hilfsgütern startet am Dienstag bereites wieder mit neuen Hilfsgütern in Richtung Ternopil. Nun würde vor Ort eine neue Lagerhalle gesucht.

(red. / Thurgauer Zeitung)