Schimmelpilz auf Schutzmasken entdeckt

Wie der Bund am Donnerstag mitteilte, werden in der Schweiz vorsorglich Masken zurückgerufen, die noch von der Pandemievorsorge von 2007 stammten. Dies, da das Labor des Universitätsspitals Genf (HUG) den Bund darüber informierte, dass in einer Probe von Schutzmasken eine mikrobiologische Kontamination festgestellt wurde. Dabei handelt es sich um einen Befall eines Schimmelpilzes (Aspergillus fumigatus). Bei früheren Proben wurde keine solche Verunreinigung festgestellt.

(pd./red.)