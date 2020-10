Am 11. Juni startete der Thurgauer Traditionszirkus Stey verspätet in seine Tournee 2020 – nun ist damit bereits wieder Schluss, erneut wegen des Coronavirus.

Hindernis Maskenpflicht

Die hohen Infektionszahlen hätten eine «grosse Verunsicherung» in der Bevölkerung ausgelöst, begründet der Zirkus aus Bonau seinen Entscheid, die Tournee per sofort zu beenden. Die epidemiologische Lage habe zu einem Besucherschwund geführt. Die Maskenpflicht sei für die Besucherinnen und Besucher zudem ein zu grosses Hindernis.

«Unzählige Anfragen für Stornierungen»

Es habe «unzählige Anfragen» für die Stornierung bereits gekaufter Tickets gegeben. Trotz behördlich abgesegnetem und «ausreichendem Schutzkonzept» will die Zirkusdirektion die Verantwortung nicht auf sich nehmen.

Die Tournee wird nach dem Gastspiel in Wil beendet, die beiden Gastspiele in Neuhausen am Rheinfall und Aadorf werden abgesagt.

