Sicherheit am Bahnhof Amriswil beschäftigt weiter – jetzt hat's Kameras

Diese Kameras sind seit dieser Woche in Betrieb, wie es in einer Mitteilung der Stadt Amriswil vom Donnerstag heisst. Laut Stadt «werden auch diese nicht dafür sorgen, dass keine Vorfälle mehr passieren, sie helfen aber bei der Strafverfolgung mit und erhöhen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung».

Deshalb hat die Stadt entschieden, 50'000 Franken in fünf Kameras zu investieren.

Stadtpräsident Gabriel Macedo sagt: «Die Kameras ermöglichen uns die Beiziehung von weiteren Beweismöglichkeiten im Rahmen von Straftaten im Bereich der Perron/Unterführung. Zu dem erhoffen wir uns auch einen Effekt der Abschreckung.»

Kameras gehören den SBB

Für die Überwachung sind die SBB zuständig, sie hätte die Kameras allerdings erst in den Jahren 2025 bis 2028 installiert. «Ob in zwei, drei oder vier Jahren, das ist uns in jedem Fall zu spät, weshalb wir selber gehandelt haben», erklärt Macedo.

Obwohl die Stadt die einmaligen Kosten von 50'000 Franken übernommen hat, bleibt die Anlage im Eigentum der SBB. Überwacht werden die beiden Perrons sowie die Unterführung. Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofs sollen dann weitere Kameras in der Umgebung folgen.

Weil die Kameras in erster Linie für die Aufklärung von Straftaten sind, wird weiterhin eine private Sicherheitsfirma rund um den Bahnhof präsent sein, um solche Vorfälle möglichst zu verhindern.

Dazu hat der Stadtrat vorerst weitere 15'000 Franken bis Ende Juni 2024 gesprochen. «Denn der Einsatz der Sicherheitsfirma hatte bislang durchaus einen positiven Einfluss auf die Situation am Bahnhof», heisst es.