So war ein 26-Jähriger mit seinem Auto unterwegs

Trotz frühlingshaftem Wetter ist es in der Nacht nach wie vor kalt und die Autoscheiben müssen am Morgen vom Eis befreit werden. Ein 26-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen jedoch ohne Fahr-Vorbereitung losgefahren. Um 8.30 Uhr stoppte ihn dann eine Polizei-Patrouille. Der Schweizer musste seine stark vereiste Frontscheibe vom Eis befreien, bevor er weiterfahren durfte, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die Polizei hat Anzeige erstattet.

(red.)