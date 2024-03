Stadler Rail macht nach Rückschlag wieder mehr Gewinn

Das sei der höchste Wert seit dem Börsengang, teilte Stadler am Mittwoch in einem Communiqué mit. Ein Jahr zuvor hatte das Ostschweizer Unternehmen einen Taucher auf 75,1 Millionen Franken erlitten.

Der Betriebsgewinn EBIT fiel um 11 Prozent auf 183,3 Millionen Franken und die EBIT-Marge auf 5,1 Prozent nach 5,5 Prozent im Vorjahr. Ohne die negativen Währungseffekte hätte Stadler ein EBIT im Rahmen der Erwartungen erzielt, hiess es.

«Die negativen Währungseffekte von rund 25 Millionen stammen hauptsächlich aus Aufträgen, die in der Schweiz abgewickelt und in Fremdwährungen verrechnet werden. (...) In der Phase zwischen Angebotsabgabe und finaler Vertragsunterschrift, welche teilweise mehrere Jahre dauern kann, lassen sich die entsprechenden Währungsrisiken nicht in vollem Umfang absichern», erklärte der Konzern.

Erwartungen verfehlt

Der Umsatz sank dagegen um 4 Prozent auf 3,61 Milliarden Franken. Dabei hätten alleine die Währungsentwicklungen knapp 100 Millionen Franken gekostet, teilte das Unternehmen mit.

Auch der Auftragseingang knickte um ein Fünftel auf 6,8 Milliarden Franken ein, was aber immer noch das zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschichte ist (2021: 5,6 Mrd). Dennoch erreichte der Auftragsbestand den neuen Spitzenwert von 24,4 Milliarden Franken. Damit ist das Auftragspolster um 2,4 Milliarden Franken dicker als vor zwölf Monaten.

Die Aktionäre sollen trotz dem Gewinntaucher eine unveränderte Dividende von 0,90 Franken je Aktie erhalten. Damit hat Stadler die Erwartungen der Finanzgemeinde auf allen Ebenen mit Ausnahme des Reingewinns verfehlt.