«Irgendwann sind unsere Mittel ausgeschöpft. Wir haben die Suche deshalb eingestellt. Die Seepolizei führt weiterhin punktuelle Suchungen durch", so Brunner. Der Unfallhergang ist weiterhin unklar.

Der Badeunfall ereignete sich am Samstagabend um etwa 18.45 Uhr. Vier Personen waren auf einem Weidling auf dem Rhein unterwegs. Vermisst werden eine 23-jährige kubanische Touristin und ein 28-jähriger Schweizer – die beiden gingen gemäss Polizei schwimmen, gerieten dabei in Schwierigkeiten und verschwanden unter Wasser. Die Strömung und das trübe Wasser erschwerten die Suchaktion am Samstagabend. Gegen Mitternacht musste die Suche eingestellt werden.

Am Samstagabend standen die Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau, die Schaffhauser Polizei, die Feuerwehren der Region, die Flussrettung Diessenhofen und ein Rettungshelikopter der AAA im Einsatz.

Unbekannte männliche Leiche gefunden

Im Zuge der Suchaktion konnten Polizeitaucher der Schaffhauser Polizei am Sonntagvormittag rund hundert Meter vor dem Kraftwerk der SHPower eine unbekannte männliche Leiche aus dem Rhein bergen. Die Identität des Leichnams ist nicht geklärt. Ein Zusammenhang mit dem Badeunfall im Kanton Thurgau kann jedoch gänzlich ausgeschlossen werden, heisst es in der Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei.

(red.)