«Man will nicht in Vergessenheit geraten», sagt Jamiro Monosi aus Wängi, der unter dem Namen Jam Jamiro in Clubs House-Musik auflegt. Das hat er aber schon seit über einem Jahr nicht mehr getan. Und um eben nicht in Vergessenheit zu geraten, will er in einem Heissluftballon, hoch über den Dächern, ein DJ-Set spielen. Dieses wird aufgezeichnet und online gestellt.

«Ich wollte etwas machen, das noch niemand gemacht hat», so Monosi zu TVO. Zwar hätten schon ein, zwei andere DJs die Heissluftballon-Idee schon umgesetzt. Doch er hält an seinem Plan fest: «Wenn das Wetter mitspielt, werden wir am 15. Mai abheben.»

Höhenangst habe er nicht, sagt Monosi. «Trotzdem wird es sicher speziell, so nahe am Abgrund ein Set zu spielen.»

Für den Sommer seien weitere aussergewöhnliche Sets geplant. So möchte er zum Beispiel in einer Gondel in Venedig auflegen und so durch die Stadt fahren. Er ist Italiener, daher der Bezug zur italienischen Feriendestination.

(rhy)