Töfffahrer (19) knallt in Gartenhag – schwer verletzt

In Langrickenbach ist ein 19-jähriger Töfffahrer verunfallt. Der junge Mann war laut Kantonspolizei Thurgau vom Weiler Geienberg in Richtung Waldhof unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung mit der Hauptstrasse die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er fuhr über die Gegenfahrbahn und knallte in einen Gartenzaun. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. Wie, wird aktuell abgeklärt.