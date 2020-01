Zwei Männer haben am Freitagmorgen den Bahnhofskiosk in Aadorf überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Die beiden Täter flohen in unbekannte Richtung, die Kioskangestellte blieb unverletzt.

Weil die Angestellte nicht sofort mit dem Bargeld rausgerückt ist, haben die Täter eine Dose Tabak geklaut und sind zu Fuss geflüchtet. Die Angestellte blieb unverletzt. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos. Beide Täter seien zirka 18 Jahre alt, 170 Zentimeter gross und schlank. Sie waren mit dunklen Kapuzenpullovern und dunklen Hosen bekleidet und hatten die Gesichter mit einem Bandana-Tuch verdeckt. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau melden. (red.)