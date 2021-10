Nach einem Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus in Bürglen hat die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag drei Personen festgenommen. Die drei Männer aus Rumänien gaben sich als Bettler aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der 50-Jährigen.

Zwei Männer schlichen in die Wohnung und klauten Geld aus einem Portemonnaie. (Symbolbild) © GettyImages