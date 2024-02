Vermummter Mann überfällt Tankstellenshop – die Fahndung läuft

Ein vermummter Mann betrat um zirka 14.15 Uhr den Shop der Shell-Tankstelle an der Löwenstrasse. Er bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte Bargeld. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Wenig später sei der Mann mit seiner Beute in unbekannter Richtung weggerannt, heisst es weiter. Die Verkäuferin blieb körperlich unverletzt.