«Verteidigung hat alles gesagt»: Ulrich K. schweigt weiterhin vor Gericht

In Arbon steht am 3. März der dritte Prozesstag im «Fall Hefenhofen» an. Heute wird es hauptsächlich um die mutmasslichen Tierquälereien von Ulrich K. gehen. Der beschuldigte Landwirt Ulrich K. soll zwischen 2013 und der Räumung seines Hofs in Hefenhofen 2017 seine Tiere ungenügend gepflegt, nicht artgerecht gehalten, vorschriftswidrig transportiert und getötet haben. Zudem stehen vier weitere Personen vor Gericht. Alles Wissenswerte zum Prozess gibt es hier im Ticker.

1 / 5