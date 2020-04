Vorfahrt missachtet: 64-jährige Lenkerin verletzt

In Braunau ist es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Drei Personen haben sich verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Beim Abbiegen übersah sie das entgegenkommende Auto: Eine 64-jährige Frau war mit ihrem Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Braunau unterwegs als es zur Kollision kam. Sie übersah beim Abbiegen das entgegenkommende Auto, das in Richtung Wil fuhr. Bei der Kollison wurde die 64-Jährige verletzt und musste ins Spital gebracht werden, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Auch der entgegenkommende Fahrer, ein 22-Jähriger, und dessen Begleitung erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (red.)