Wenige Meter, viel Aufwand: Villa Bär erfolgreich verschoben

In Frauenfeld gab es am Mittwoch einen speziellen Umzug. Weil der Ergänzungsbau neben dem Regierungsgebäude Platz benötigt, muss die Villa Bär weg. Sie wurde aber nicht abgerissen, sondern am Stück verschoben.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/Marc Lütolf/Tim Allenspach