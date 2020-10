Grossbrand in Lagerhalle: Polizei hat Hinweise auf Brandstiftung

Es geschah in der Nacht auf den 17. März 2018. Rauch steigt über Egnach auf. In der Lagerhalle des Obsthändlers Tobi AG lodern die Flammen. Über 150 Männer und Frauen der Feuerwehren werden aufgeboten, um das Feuer zu löschen. An vorderster Front: Christian Feuz, Kommandant der Feuerwehr Egnach.

Hilfe von anderen Feuerwehren und SBB

«Als ich in dieser Nacht das Feuer gesehen habe, wusste ich, dass wir damit überfordert sind. Schon bei der Hinfahrt habe ich zusätzlich die Feuerwehr Arbon aufgeboten», erinnert sich Feuz. Auch die Stützpunktfeuerwehren Amriswil und Romanshorn müssen ausrücken, die SBB unterstützen die Brandbekämpfung mit einem Löschzug.

Beim Brand in der Tobi AG entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Gegen 30'000 im Freien gestapelte Kunststoffbehälter für die Lagerung von Äpfeln gerieten in Brand. Danach griff das Feuer auf eine Kühlhalle mit Obst über. «Die Kunststoffbehälter haben sich im Feuer verflüssigt und somit eine brennende, flüssige Masse gebildet. Die Hitzestrahlung war dadurch enorm», sagt Christian Feuz.