Zehntausende Franken Sachschaden nach Autobrand

In einer Garage in Wigoltingen ging am Samstagmittag ein Auto in Flammen auf. Offenbar hat sich das Fahrzeug von selbst entzündet. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Kurz nach 13 Uhr am Samstagmittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale Thurgau die Meldung über ein brennendes Auto in einer Einzelgarage an der Müllheimerstrasse ein. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand im Motorraum des Autos ausgebrochen und auf eine Rückzündung beim Startvorgang zurückzuführen. (red./Kapo TG)