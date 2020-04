«Jemand ist sehr interessiert», sagt Urs Köppel gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Er und seine Ehefrau wollen ihre Confiserie mit Café an der Bahnhofstrasse 20 in Romanshorn für 1,9 Millionen Franken verkaufen. Nicht nur der Traditionsbetrieb selbst – das ganze Wohnhaus aus dem Baujahr 1920 ist in dem Verkaufspreis inbegriffen, wie es auf der Immobilienplattform Newhome heisst. Das vierstöckige Haus kann «nach Vereinbarung» übernommen werden.

Während rund 30 Jahren hatten Bernadette und Urs Köppel die Konditorei geführt. Im Mai 2017 übergaben sie den Betrieb dem Ehepaar Sztabholz, welches anderthalb Jahre später bereits wieder pleite ging.

Die Köppels kauften ihr Lebenswerk zurück. «Unser Ziel ist es nach wie vor, einen geeigneten Nachfolger zu finden», sagt Urs Köppel. Es gehe nicht nur um den guten Ruf der Konditorei, «sondern auch um Romanshorn».

