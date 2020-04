Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Märstetten

Bei der Frontalkollision zweier Autos wurden am Donnerstagmittag in Märstetten zwei Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Ein 30-jähriger Autofahrer war kurz nach dem Mittag in Richtung Märstetten unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet er nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen. Die beiden Lenker wurden beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken. Aus beiden Fahrzeugen traten Flüssigkeiten aus und gelangten in einen Abwasserschacht. Eine Spezialfirma wurde mit dem Absaugen der Flüssigkeit beauftragt. Die Strasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen erstellte eine Umleitung.