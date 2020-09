Zwei Verletzte nach Unfall in Mattwil

Am Donnerstagabend wurden bei einem Unfall in Mattwil zwei Personen verletzt und mussten in den Spital gebracht werden.

Kurz vor 17.30 Uhr wollte ein 44-Jähriger, der von Sulgen her auf der Dorfstrasse fuhr, in einen Parkplatz einbiegen. Eine Frau, die hinter ihm fuhr, prallte darauf mit ihrem Auto ins Heck des Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die 73-Jährige die Kontrolle über das Auto, überquerte die Fahrbahn und prallte in die Fassade einer Scheune. Sie und ihre Mitfahrerin wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. (red.)