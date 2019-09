Thurgauer Bauer verschenkt sieben Tonnen Birnen

«Unsere Birnen entsprechen in diesem Jahr leider grösstenteils nicht dem Qualitätsstandard der Grossverteiler», schreibt Manuel Strupler auf Facebook. Schuld daran sind Wanzen. Seit 2004 sei die Baumwanze, die ursprünglich aus Asien kommt, in der Schweiz. Bereits mehrere Jahre kämpft Strupler mit dem Ungeziefer.

Wanzen wurden dieses Jahr mehr

Weil seine Birnen zwischen dem Hof und Nachbarhäusern im Winter vor starker Kälte geschützt sind, überleben die Wanzen und werden jedes Jahr mehr. Heuer sind drei Viertel seiner Ernte so stark befallen, dass Manuel Strupler die Birnen nicht verkaufen kann.

«Können sie nur verfaulen lassen»

«Weil die Grossverteiler ihm die Ernte nicht abnehmen und die Birnen der Sorte Kaiser Alexander nicht zu Most verarbeitet werden können, können wir die Früchte nur verfaulen lassen und damit kompostieren», sagt Manuel Strupler.

Wenn aber so viele Birnen am Boden lägen, die man eigentlich essen könnte, sei das gar kein schöner Anblick. Die Wanzen beissen die Birnen nämlich an und hinterlassen dabei harte Stellen und Einbuchtungen in den Früchten. Ansonsten sind die Birnen aber von guter Qualität und damit problemlos essbar.