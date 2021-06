Nachdem die 55-Jährige nicht mehr an Land kam wurden die Rettungskräfte alarmiert und Suchmassnahmen eingeleitet. Ein Rettungshelikopter fand die Frau in etwa zwei Meter Tiefe. Rettungsschwimmer konnten sie an Land bringen, wo der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr, als die Frau, mit einer weiteren Person im Strandbad Wangen in Deutschland beim Schwimmen war.

