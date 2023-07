Trotz grosser Waldbrandgefahr in Graubünden: Kein Feuerwerksverbot im ganzen FM1-Land

Auch in Hinblick auf die vergangenen Jahre seien die Leute bei den Feuerwerksartikeln kauffreudig, obwohl die farbigen Funken und lauten Böller immer wieder kontrovers diskutiert werden. «Die Verkaufszahlen über die vergangenen Jahre sind stabil. Der 1. August ist aber der wichtigste Tag in der Branche», so Corradini. An keinem anderen Tag im Jahr würden so viele Artikel in die Luft gelassen werden – selbst an Silvester nicht.

Die Angst vor dem Feuerverbot am 1. August ist in diesem Jahr deutlich kleiner als in den letzten Jahren. Diese Feststellung macht zumindest die Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk. «Die Situation in diesem Jahr sieht sensationell aus. In den meisten Teilen der Schweiz ist es derzeit nicht trocken», sagt Urs Corradini von der Koordinationsstelle. Entsprechend gross sei die Nachfrage nach Feuerwerken: «So gross wie schon lange nicht mehr», sagt er weiter.

Grosse Waldbrandgefahr in Graubünden

Ob die vielen gekauften Feuerwerkskörper am 1. August in der Ostschweiz tatsächlich in die Luft gejagt werden können, das ist bis jetzt trotz aller guten Bedingungen noch nicht ganz definitiv. Zwar herrscht im FM1-Land aktuell kein kantonales Feuerverbot. Sollte sich die Situation kurzfristig noch ändern und die Gefahr verschärfen, können die Kantone oder auch einzelne Gemeinden ein Feuerverbot erlassen.

So hat beispielsweise die Gemeinde Lumnezia beschlossen, ein vorübergehendes Feuerverbot für alle öffentlichen Feuerstellen einzuführen. Im ganzen FM1-Land ist in der Unteren Surselva sowie im Domleschg die Waldbrandgefahr mit Stufe vier am grössten. Die Region warnt vor Feuer im Freien und bei starkem Wind.

Wie der Kanton mitteilt, dürften Feuerwerkskörper nach wie vor mit einem Abstand von 200 Meter zum Wald und an bezeichneten Standorten in den Gemeinden abgefeuert werden. Der Kanton appelliert geichzeitig an den gesunden Menschenverstand und weist deutlich daraufhin, dass bei Gefahrenstufe vier von einem Feuerwerk abzusehen und bei Stufe drei ein Feuerwerk nicht zu empfehlen ist.

Bessere Aussichten in den Kantonen St.Gallen und Thurgau

Um einiges beruhigter sieht die Situation in den Kantonen St.Gallen und Thurgau aus. So gilt derzeit in den Regionen St.Gallen, Appenzellerland, Toggenburg und Rapperswil die Gefahrenstufe eins, es besteht also keine oder geringe Gefahr. Im ganzen Kanton Thurgau, im Rheintal sowie im Sarganserland ist derzeit die zweite Gefahrenstufe – mit mässiger Gefahr – aktiv.

Glaubt man den Wetterprognosen bis kommenden Dienstag, stehen die Voraussetzungen gut für Feuerwerk-Fans und die Situation dürfte sich bis und mit 1. August in diesen Regionen entsprechend halten. Bis und mit Montag, 31. Juli, wird an jedem Wochentag Niederschlag erwartet. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 25 Grad. Am 1. August selbst ist bisher eine Regenwahrscheinlichkeit von 40 Prozent und etwa 21 Grad in der Deutschschweiz vorausgesagt.