Trotz starken Sommers: Touristiker schauen ungewisser Zukunft entgegen

«Der Anteil an ausländischen Touristen ist im Vergleich zu den Vorjahren um fast 15 Prozent zurückgegangen. Allerdings buchen die einheimischen Gäste in diesem Jahr fast doppelt so viele Übernachtungen», sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus. Hoteliers würden den Vormonat bereits den besten Juli der Geschichte nennen.

Diesen Sommer ist die Schweiz zu Gast im eigenen Land. Tourismusdestinationen in der Ostschweiz und Graubünden verzeichnen für die Monate Juli und August Buchungszahlen, welche zum Teil sogar über denen, des letzten Sommers liegen. Fraglich ist allerdings, ob es die Regionen schaffen, die Gäste langfristig an sich zu binden.

Nun hofft man, dass die Buchungen auch bis in die Herbstsaison anhalten. Ob die Gäste auch im Winter oder im nächsten Jahr wieder ins Appenzellerland reisen werden, sei schwer zu sagen: «Urlauber wechseln ihre Ferienziele von Jahr zu Jahr. Die Kundenbindung als Massnahme liegt aktuell nicht in unseren finanziellen Möglichkeiten», sagt Buob. Man wolle allerdings versuchen, zur Wintersaison hin in neue Angebote zu investieren.

«Ergebnis dieser Art war nicht zu erwarten»

Auch der Kanton Graubünden – eigentlich eher als Destination für Winterferien bekannt – verzeichnet in diesem Sommer erfreuliche Zahlen: «Für die Monate Juli und August haben wir mehrheitlich Buchungsstände wie im letztjährigen Rekordsommer, in einigen Destinationen liegen sie sogar noch darüber», sagt Luzi Bürkli, Leiter der Unternehmenskommunikation von Graubünden Ferien. Ein Ergebnis dieser Art sei nach dem Lockdown nicht zu erwarten gewesen. Unterschiede bestünden allerdings bei städtischen oder stärker international ausgerichteten Orten.

Auch in Graubünden machen die einheimischen Touristen den grössten Teil der Gäste aus – was allerdings nichts Neues für den Kanton ist. Schon 2019 machten Inlandreisende rund 60 Prozent der Logiernächte aus. «Der Schweizer Gästeanteil ist in diesem Sommer aber noch deutlich höher. Unter anderem ist der Anteil der Romands in diesem Jahr auffallend grösser, was uns natürlich sehr freut», sagt Bürkli. Auch wenn die Gästezahlen erfreulich sind: Das grosse Geld wartet auf den Kanton allerdings erst in den Wintermonaten: «Das Verhältnis der Wertschöpfung im Vergleich von Sommer zu Winter liegt bei 30 zu 70.»

«Businesshotels sind nicht auf der Sonnenseite»

Für den Kanton Thurgau hat der Tourismus-Sommer 2020 zwei Seiten, sagt Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus: «Es gibt im Kanton ein wahnsinniges Gefälle. Angebote in Seelage profitieren extrem und sind zum Teil besser unterwegs als im letzten Jahr. Nicht gerade auf der Sonnenseite sind hingegen sind die Businesshotels.» Ebendiese machen im Thurgau als Seminar- und Kongress-Kanton sehr viele Häuser aus.