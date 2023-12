Ukraine sanktioniert Montlinger Technologie-Unternehmen

Gegen 181 Personen und 185 Unternehmen hat die Ukraine am Donnerstag neue Sanktionen angekündigt. Auf der Liste soll mitunter die in Montlingen ansässige Schweizer Firma NVS Technologies AG stehen. Dies berichtet der «Blick» am Samstag.

Ein Dekret, das am 7. Dezember auf der Webseite von Präsident Wolodimir Selenski veröffentlicht wurde, weise darauf hin, dass die Liste an die zuständigen Regierungen übermittelt werde – entsprechend also auch an die Schweiz, schreibt die Zeitung weiter.

An 48. Stelle der sanktionierten Unternehmen sei die Rheintaler Firma NVS Technologies aufgeführt, die auf Satelliten-Navigation spezialisiert sei. Wie der Blick zudem schreibt, sei im Handelsregister ein russischer Staatsbürger als Geschäftsführer eingetragen.

Die Liste führe nicht im Detail aus, weshalb die Sanktion ergriffen wurde. Massnahmen wie Vermögenswerte, die eingefroren werden, oder ein vollständiges Tätigkeitsverbot für NVS Technologies, würden unter anderem in dem Dekret genannt.

Technologien wie jene der Ostschweizer Firma fänden insbesondere in Kriegstechnik Verwendung. So etwa in Waffensystemen und Drohnen. Es sei jedoch unklar, welche Produkte von NVS Technologies wo und wie im Einsatz sein könnten.

