Der Unbekannte hat am Freitagmorgen die Sparkasse Rheindorf in Lustenau überfallen. Er hat den Angestellten eine Faustfeuerwaffe vorgehalten und Bargeld gefordert. Der Täter hat dann im Schalterbereich Bargeld geklaut und flüchtete in unbekannte Richtung.

«Es waren keine Kunden in der Bank und auch die beiden Mitarbeiter, die vor Ort waren, wurden nicht verletzt», sagt Horst Spitzhofer, Pressesprecher der Polizei Vorarlberg, gegenüber FM1Today. Im Moment läuft eine landesweite nach dem flüchtigen Täter.

Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, von muskulöser Statur und eher südländisch Aussehen. Wer Hinweise zum Täter machen kann, soll sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg melden (0043 59 133 80 33 33)