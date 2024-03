Auch Getränkeverpackungen, Ordner oder Zigarettenschachteln gehören nicht in die Altkartonsammlung. Kurz: Jeglicher beschichteter Karton gehört in den Kehricht. Was aber in die Kartonsammlung gehört, auch wenn der Name anderes vermuten lässt, sind Papiertragetaschen. Diese aufgrund verstärkender Elemente, die dafür sorgen, dass die Tasche bei Gewicht und Nässe nicht gleich reisst.

Eigentlich ganz einfach: Karton gleich Altkarton. So ist es aber nicht ganz. Pizzaschachteln zum Beispiel dürfen nur in die Kartonabfuhr gegeben werden, wenn sie keine Essens- oder Fettresten dran haben.

Auch Trinkgläser gehören nicht ins Altglas, weil sie einen höheren Bleigehalt haben. Dadurch können sie nicht zur Wiederherstellung von Verpackungsglas genutzt werden. Einzelne Trinkgläser kommen gut verpackt in den Kehricht, grössere Mengen können gegen Gewichtsgebühr bei Entsorgungszentren abgegeben werden.

In die Altglassammlung kommt nur Verpackungsglas. Also Flaschen oder Konfitüren sowie Gurkengläser und ähnliches. Nicht ins Altglas gehört Fensterglas sowie Spiegel. Einerseits weil sie eine andere chemische Zusammensetzung haben, andererseits weil Fensterglas oftmals auch noch Kitt, Metall, Holz oder Draht im Glas hat. Fensterglas und Spiegel müssen also bei Entsorgungsstellen gegen Gewichtsgebühr abgegeben werden.

Auch Geschenkpapier darf nicht in die Papiersammlung – es gehört in die Kehrichtabfuhr. Dasselbe gilt für Brötchentüten mit Sichtfenstern. Sie gehören aufgrund der Beschichtung auch nach Entfernung des Plastikfensters nicht ins Altpapier.

Auch Papierabfuhr gehört eigentlich der Logik nach zum einfachen Einmaleins des Recycelns. Aber auch hier gibt es einige Ausnahmen, die nicht ins Altpapier gehören. Beispielsweise gehören Quittungen, Butterpapiere und Etiketten in den Kehricht und nicht ins Altpapier. Filterpapiere von Tee und Kaffee sowie Haushaltsrollenpapier hingegen gehören in den Grünabfall.

Warum muss das Altglas nach Farben getrennt werden?

Dies liegt daran, dass mit den Recyclingglas neues Verpackungsglas hergestellt wird. Wenn man nun alle Farben durchmischen würde, dann könnte man nicht mehr die richtigen Glasfarben herstellen.

Was mache ich aber, wenn meine Flasche weder weiss noch grün oder braun ist? Dann ab damit ins Grünglas. Warum? Weil anteilsmässig am meisten Grünglas entsorgt wird, dann fallen andersfarbige Gläser nicht so sehr ins Gewicht.

Wo entsorge ich E-Zigaretten?

E-Zigaretten gehören nicht in den Kehricht. Aufgrund des Akkus zählen sie zu elektronischen Geräten und sollten an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Mittlerweile haben viele Entsorgungsunternehmen auch Behälter für E-Zigaretten, am besten einfach bei der Entsorgungsstelle kurz nachfragen.

Was gehört in die Aluminiumsammlung?

In die Aluminiumsammlung gehören nicht nur Getränkedosen. Auch Aluminiumtuben oder Aluminiumfolien kommen in den gleichen Container. Was aber nicht dazu gehört, sind Kaffeekapseln. Auch wenn die Kapseln aus Alu sind, gibt es extra Sammelbehälter dafür.

Auch Spraydosen aus Aluminium gehören nicht in die Alu-Sammlung. Da sie Druckbehälter sind und somit ein Gefahrengut, gehören sie in den Sonderabfall.

Gehört kompostierbares Geschirr in den Grünabfall?

Nein. Kompostierbares Geschirr kommt entweder in den Kehricht, oder man kann es im eigenen Garten kompostieren. Aber in die Grünabfuhr gehört es nicht. Dafür kann man allerlei Essenreste, auch Fleisch, Käse und Brot sowie Rüstabfälle in die Grünabfuhr geben.