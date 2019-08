Video: Schweizer stürzt mit Heissluftballon ab

Wie in einem Leservideo zu erkennen ist, hob ein Windstoss den Ballon bei der Landung wieder in die Luft. Bei der zweiten, harten Landung wurden der Pilot und ein 64-jähriger Fahrgast aus dem Korb geschleudert. Der 64-Jährige hatte versucht, sich am Korb festzuhalten. In drei bis vier Metern Höhe verlor er den Halt, stürzte ab und brach sich dabei den Arm. Der Ballon setzte führerlos noch einige Male auf dem Boden auf, bis er zum Stillstand kam. Der Pilot wurde leicht verletzt, der 64-jährige Passagier wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.