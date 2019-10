Am frühen Morgen um 6.30 Uhr fuhr in Schaanwald ein Linienbus auf der Vorarlbergerstrasse in südliche Richtung, als ein Hirsch von der rechten Seite kommend die Strasse überquerte und vom herannahenden Bus erfasst wurde.

Weil das offensichtlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald lief, wurde für die Suche der Jagdsaufseher aufgeboten. Trotz intensiver Suche mit sogenannten Schweisshunden konnte das Tier nicht gefunden werden. Am Linienbus entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

(red.)