Secondhand, Vintage und Nachhaltigkeit: Brockis sind in der Ostschweiz in. Die Leute können beim Kauf in einem Brockenhaus nicht nur ein Unikat eines Möbel- oder Kleidungsstücks kaufen, sie unterstützen dabei auch gleich noch soziale Projekte. Und das boomt.

Arme und reiche Kunden

«Die Kundenfrequenz nimmt stetig zu und ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Vor allem die Jungen finden Brockis hip», sagt Jakob Amstutz, Geschäftsführer der Heilsarmee brocki.ch. Es sei so ziemlich von jeder Einkommensschicht jemand vertreten.

Ursula Willi arbeitet seit acht Jahren in der Brocki Hiob in Chur: «Damals haben die Leute, vor allem in den ländlichen Regionen, ziemlich abweisend auf Brockenstuben reagiert.» Mittlerweile bewege sich die Kundschaft von armen Sozialbezügern bis zu den Reichsten der Stadt.

Auch Markus Oehy, Ladenleiter der Blaukreuz Brocki in Berneck, kann sich nicht beklagen: «Das, was bei uns die letzten paar Wochen abgegangen ist, ist unglaublich. Wir hatten jeden Tag eine enorm hohe Kundenfrequenz.» Zu gewissen Zeiten müsse die Brockenstube sogar mehr Leute einteilen, «sonst schaffen wir es nicht, alles zu verarbeiten».