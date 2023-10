Die SVP Winterthur teilte am Sonntag mit, dass sie die Angelegenheit an einem Sonderparteitag besprechen wolle. Wegelin wird bis dahin ihr Parteiamt ruhenlassen. Anders reagiert die Jungpartei auf das jüngste Ereignis. David Trachsel, der Präsident der Jungen SVP Schweiz, weigert sich, sich von der Jungen Tat und deren Inhalte zu distanzieren, wie die Wochenendzeitung schreibt.

Keine politische Unvereinbarkeit

Distanzieren, oder nicht distanzieren. Das war die grosse Frage in beiden der nachgewiesenen Fällen der Zusammenarbeit zwischen SVP und der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat. «Die Reaktionsgeschwindigkeit der SVP hat sich verlangsamt», sagt Hans Stutz, Journalist und langjähriger Beobachter der rechtsextremen Szene in der Schweiz. Es daure heute länger, bis sich SVP-Gremien von rechtsextremistischen oder rassistischen Positionen von Parteiexponenten distanzieren.

Das habe seiner Meinung nach damit zu tun, dass sich der Teil der Gesellschaft nach rechts radikalisiert hat und sich «voll im Saft» fühlt, so Stutz. Betreffende Personen sehen in der Zusammenarbeit mit rechtsextremen Gruppierungen keine politische Unvereinbarkeit – zumindest so lang, wie der Druck von aussen nicht zu gross ist. Das zeige sich am Beispiel von SVP-Politikerin Maria Wegelin.