«Wir hätten nie gedacht, dass wir diesen Preis an dem Festival gewinnen würden», sagt Robert Häne. Das sei eine riesen Anerkennung, wenn man nach zwei Jahren schon einen Preis in der Kategorie Likör absahnt, so Häne.

Ein Schnaps für jeden Geschmack

Vor zehn Jahren kam er auf die Idee, einen eigenen Schnaps herzustellen. Damals arbeitete Häne noch in einer Bar und sah immer wieder, wie Frauen und Männer sich nicht zwischen einem starken oder einem leichteren Schnaps entscheiden konnten. «Es sollte eine Möglichkeit geben, einen Schnaps zu kreieren, der beiden schmeckt», dachte sich Robert Häne.

Ein paar Jahre später war es so weit

Von der Schnapsidee zum Kräuterlikör. Das war der Titel der Diplomarbeit an der Akademie für Marketing, die Marek Elias und Robert Häne zusammen geschrieben haben und so auch der Grundstein für Bermontis war. Vor zwei Jahren fingen die zwei Freunde in einem umgebauten Pferdestahl im Thurgau an, die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu testen. Es sollte ein Likör für Mann und Frau werden. So brauten sie den Kräuterlikör Bermontis zusammen. In diesem fruchtigen-frischen Schnaps befinden sich Erdbeeren aus dem Thurgau wie auch Aprikosen, Minze und Melisse. Die zusätzlichen Kräuter kommen alle aus der Region Toggenburg.