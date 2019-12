Ein Mann machte am frühen Dienstagabend gerade einen Spaziergang hinter dem Sportplatz Bürs in Bludenz, als er einen toten Hund entdeckte. Wie die Landespolizei Vorarlberg schreibt, hatte jemand den braunen Welpen in einen Kopfkissenbezug und anschliessend in einen Restmüllsack eingewickelt – und das rund zehn bis zwölf Wochen alte Tier anschliessend in einer zirka zehn Zentimeter tiefen Mulde entlang des Waldweges mit Moos bedeckt.

«Der nicht registrierte Welpe wurde offensichtlich erschlagen», so die Polizei. Sie bittet um Hinweise. Der Tatzeitpunkt könne auf den Zeitraum zwischen dem 13. (Freitag) und 17. Dezember (Dienstag) eingegrenzt werden.

(red.)