Richard Nyffeler spürt den Frühling. Trotz der Morgensonne ist es noch kalt, als er uns kurz vor acht Uhr für die heutige Abfalltour abholt. «Ich habe wohl doch eine zu dünne Jacke angezogen, aber es ist ja so schönes Wetter», sagt er und zupft an seiner leuchtenden Weste.

Den Frühling spürt Nyffeler auch an den heutigen Aufträgen. «Es hat viel Sperrgut auf der Liste», sagt Nyffeler. Unter Sperrgut versteht er Möbel, Latten, Holzbretter. Im Frühjahr wird gezügelt, ausgemistet, neue Möbel gekauft. Für Nyffeler bedeutet das: Viel Arbeit, viele falsch entsorgte Gegenstände. Sofas, die einfach am Strassenrand stehen. Ohne Gebühren-Marke und viel zu früh zum Entsorgen rausgestellt. Sperrgut-Abfuhr ist erst in drei Tagen.

Als Abfallkontrolleur der St.Galler Entsorgungswerke ist es seine Aufgabe, die Verantwortlichen, die den Abfall illegal entsorgt haben, aufzuspüren. Die Hinweise zu illegal entsorgten Abfällen erhält er von der Kehricht-Abfuhr, von Liegenschafts-Verwaltungen oder Anwohnern, die die Entsorgung darauf aufmerksam machen.

«Das gelingt mir natürlich nicht immer», sagt Nyffeler. Vor allem bei Möbeln am Strassenrand sei es oft schwierig, herauszufinden, wer das war. Doch heute hat er Glück.

Detektiv-Arbeit: Nyffeler ermittelt

Ohne Navigationsgerät fährt er mit seinem weissen Bus an die Rehtobelstrasse im Osten der Stadt. Ein Anwohner meldete illegal entsorgte Möbel. Von weitem sieht man den grossen Lattenrost, die Kommode und die Polster, die mitten auf dem Trottoir stehen. Ohne Gebühren-Marken, einfach hingeworfen. «Das glaub ich jetzt nicht», murmelt Nyffeler, während er aus dem Auto steigt. Er kramt sein Handy hervor und schiesst Fotos. «Als Beweis», sagt er.

«Wohnen Sie hier?», ruft er einem älteren Herr zu, der – vermutlich aus Neugier – aus dem Eingang einer Überbauung, direkt vor dem Abfall-Disaster herauskommt. Zwei weitere ältere Herren kommen ebenfalls aus den Nachbarhäuser. Er habe eine Ahnung, wem diese Möbel gehören, sagt der Herr. Ein guter Zufall, Nyffeler ist auf der richtigen Spur. Der Anwohner zeigt ihm das Klingelschild, wo er die Abfall-Sünder vermutet. Nyffeler fotografiert, schreibt sich Telefonnummern der Hausverwaltung auf, klingelt, ohne zu zögern und landet einen Treffer. «Die Möbel müssen bis zum Mittag weg sein», warnt er den Mann.

Eine Busse gibt es für den Abfall-Sünder noch nicht. «Wenn ich am Nachmittag vorbeifahre und die Möbel sind noch da, informiere ich die Stadtpolizei.»

Boot im Wald und Kühlschrank im Fluss

Wir fahren weiter, auf Nyffelers Liste stehen heute mehrere Strassennamen, überall da soll sich falsch entsorgter Abfall befinden. Im letzten Jahr kümmerte er sich um über tausend solcher Fälle. Nyffeler klebt mehrere gelbe Warn-Kleber auf diverse falsch entsorgten Gegenstände. Als Warnung für die «Täterinnen und Täter», ihren Abfall noch richtig zu entsorgen. Mehrere Sofas, einen Bürostuhl, Regale. Einmal fischt er mit einem Metallhaken einen schwarzen Abfallsack aus einem Entsorgungs-Container. Kein Gebührensack. Nyffeler schlitzt später in der Entsorgungsanlage diesen Abfallsack auf, sucht nach Adressen, Hinweisen. Dieser Abfall-Sünder oder -Sünderin hatte leider Glück, Kontrolleur Nyffeler findet nichts. Auch falsch entsorgter Karton und Altpapier wird genau auf Hinweise untersucht. Da ist es oft leichter, wenn es Pakete oder Briefe mit Adressen im Bündel hat.