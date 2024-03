Mitten in einem Wohnquartier in Sedrun wurde an einem Abend im vergangenen Februar die Weimaraner-Hündin Blu beim Gassigang erschossen. Verantwortlich für den Schuss war ein 79-jähriger Jäger, der den Schuss aus seinem Haus abgab. Der Mann habe die Hündin mit einem Fuchs verwechselt und daher auf das Tier geschossen. Wie genau es zum Vorfall kam, wird aktuell noch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht.