In weniger als einer Woche ist es soweit. Die Feierlichkeiten zu Weihnachten beginnen. Festlich ist es aber schon lange. Vor allem auch draussen, wenn es eindunkelt, und an den Hausfassaden und auf den Balkonen Sterne und LED-Ketten zu leuchten beginnen. Denn nicht nur am Weihnachtsbaum, auch vor der Haustüre darf bei vielen Weihnachts-Freaks die Dekoration nicht fehlen. Gerade bei der Beleuchtung tauchen immer mehr Formen und Möglichkeiten auf, den Garten oder Balkon weihnachtlich zu schmücken. Sogar ganze Weihnachtlandschaften lassen sich damit gestalten.

