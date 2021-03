Wer im Sommer campen will, muss sich mit Reservieren beeilen

Camping scheint in diesen Zeiten der neue grosse Reisetrend zu sein. Im vergangenen Jahr sind beim Touring Club Schweiz (TCS) so viele Wohnmobile angemeldet worden wie noch nie, die Campingplätze waren oft bis im September ausgebucht. Der Trend scheint auch dieses Jahr anzuhalten. Viele Schweizer Campingplätze sind für den Sommer bereits um Wochen früher ausgebucht als Jahre zuvor.

«Wer Stellplatz will, kümmert sich rechtzeitig darum»

«Seit Anfang Jahr verzeichnen wir knapp 50 Prozent mehr Buchungen als im gleichen Zeitraum 2020», teilt TCS-Mediensprecher Daniel Graf auf Anfrage von FM1Today mit. Bereits jetzt seien gewisse TCS-Campingplätze, beispielsweise solche im Tessin, in den Sommerferien nahezu ausgebucht. Im letzten Jahr sei der Sturm auf Campingplätze gross gewesen. «Viele Schweizerinnen und Schweizer wollten ihre Ferien in der Schweiz verbringen.» Aufgrund der Erfahrungen vergangenes Jahres würden die Schweizer dieses Jahr früher buchen. «Wer unbedingt einen Stellplatz will, kümmert sich rechtzeitig darum.»