«Wie auf einem Bazar» – den Psychiatrien gehen die Medis aus

Dasselbe Bild zeigt sich auch in der Psychiatrie Münsterlingen, wie es auf Anfrage heisst. Betroffen seien in der Thurgauer Klinik fast alle Präparate, wenn auch nicht immer gleich. Derzeit fehle es vor allem an Beruhigungsmitteln und Benzodiazepine, die etwa gegen Angststörungen eingesetzt werden können. In St.Gallen mangelt es hauptsächlich an Lorazepam, ein Beruhigungsmittel, oft bekannt unter dem Namen Temesta. Dieses sei über Monate hinweg kaum erhältlich. Bei anderen Präparaten wie Antidepressiva oder Medikamente gegen ADHS käme es zu kürzeren und punktuellen Lieferunterbrüchen.

Im gesamten Gesundheitswesen fehlt es derzeit an Medikamenten. Nach der Coronapandemie sind in vielen Herstellungsländer die Produktionskosten explodiert und die Exporte daher stagniert. Der Krieg in der Ukraine – wo viele Verpackungsmaterialien hergestellt werden – hat die Situation zusätzlich verschärft.

Noch keine Behandlungsunterbrüche

Auch für die Psychiatrien hat dies weitreichende Folgen. Zum Glück sei es aufgrund der Knappheit bisher aber noch zu keinen kritischen Zwischenfällen gekommen, sagt Brucher von der St.Galler Psychiatrie.

Dies, weil bisher eben hauptsächlich die herkömmlichen Beruhigungsmittel fehlen. «Für Patientinnen und Patienten bedeutet dies, dass sie Präparate von verschiedenen Produzenten einnehmen müssen, aber das spielt keine Rolle. Bisher ist es Gott sei Dank nicht passiert, dass es zu Behandlungsunterbrüchen kommt.»

Auch in Münsterlingen sei es dank der Bemühungen bisher noch zu keinen schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen. «Die Spitalapotheke kümmert sich in der aktuellen Phase tagtäglich darum, dass die Engpässe so selten wie möglich beim Patienten ankommen, diesen also betreffen», schreibt die Spital Thurgau AG, die die Psychiatrie in Münsterlingen betreibt, auf Anfrage.

Bei ganz spezialisierten Medikationsstrategien könnte die Behandlung kurzeitig nicht angeboten werden – dabei handle es sich aber lediglich etwa um Hilfe bei einem Nikotinentzug.