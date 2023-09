Mittelmässige Zeitungen würden jetzt schreiben: «Petrus meint es gut mit uns und beschert uns wunderbare Herbsttage.» So, oder so ähnlich. Es stimmt aber, denn das kommende Wochenende wird nochmal richtig warm und sonnig – mit teilweise 25 Grad. Das perfekte Wochenende also, um draussen etwas zu unternehmen. «Petra Sturzenegger» geht «Atemlos durch die Nacht» In Chur wird es an diesem Wochenende wieder bunt und feuchtfröhlich. Die Schlagerparade findet statt – diesmal sogar an zwei Tagen. Der Freitagabend steht unter dem Motto «Swiss Made». Zur süssen Stimme von Francine Jordi kann mitgelitten und zu den verrückten Beats der Stubete Gäng mitgetanzt werden. Am Samstag schlängeln sich wie gewohnt die Hossamobile durch Chur. Das Motto hier: Die wilden 70er und 80er sind zurück! Was dich an der Schlagerparade erwartet, siehst du hier:

Erlebe den Kanton Thurgau an der Wega Herbstzeit ist Messezeit. Bevor die Olma die Ostchweiz wieder in den Ausnahmezustand versetzt, zeigt die Wega in Weinfelden noch bis zum 2. Oktober, was der schöne Kanton Thurgau zu bieten hat. Unter dem Motto «entdecken, erleben, geniessen» finden die Besucherinnen und Besucher vielfältige Aussteller, gemütliche Beizentreffs, spannende Sonderschauen und zahlreiche Programm-Highlights.

Die Wega 2023 findet vom 28. September bis 2. Oktober statt. © Wega

Gemütlicher Samstag an der Viehschau Aktuell gibt es im FM1-Land diverse Viehschauen zum Bestaunen. Eine besonders herzige findet am Samstag im St.Galler Quartier St.Georgen statt. Am Schauplatz Skilift Beckenhalden nehmen neun Landwirte mit zirka 240 Tieren teil.

Die Viehschau St.Georgen findet am Samstag, 30. September 2023, beim Schauplatz Skilift Beckenhalden statt. © stadt.sg.ch

Bezaubernder Konzert-Abend in Flawil Kennst du Kendall Lujan? Wenn nicht, solltest du dir ihr Konzert am Samstag in Flawil nicht entgehen lassen. Findet zwar nicht draussen statt, ist aber trotzdem einen Besuch wert. Die aufstrebende Folk-Singer-Songwriterin aus Portland, Oregon, wird schon als neue Haley Heynderickx gehandelt. Sei bei ihrer ersten Europa-Show dabei und lass dich in die Welt des Folks entführen.

Action pur im beschaulichen Brülisau Am Wochenende heulen im idyllischen Brülisau in Appenzell Innerrhoden wieder die Motoren und der Dreck spritzt einem um die Ohren. Der Quöllbisch-Cup findet statt! Wirklich erklären, was das ist, können wir nicht – man muss einfach dabei sein. Nur so viel: Die Teilnehmenden liefern sich mit originalen Einachsern sowie Eigenbauten mit Knicklenkung in verschiedenen Kategorien ein Rennen.

Wer ist die Shopping Arena Queen? Welches ist das Paar mit dem grössten Flair für Mode? Die Shopping Arena sucht am Samstag zusammen mit FM1Today die «Shopping Arena Queen». Das Finale startet um 13 Uhr in der St.Galler Shopping Arena – das Gewinnerpaar darf sich über einen Einkaufsgutschein im Wert von 3000 Franken freuen. Und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sahnen mit etwas Glück attraktive Preise ab.