Wiler Skirennfahrer nach Horrorverletzung: «Dachte, ich verliere den Fuss»

Der Wiler Weltcupfahrer Cédric Noger hat sich beim Riesenslalom in Kranjska Gora schwer verletzt. Der 29-Jährige hat eine schwierige Saison hinter sich, die nun vorzeitig beendet ist. Noger will aber nicht aufgeben und hofft auf eine vollständige Genesung und Rückkehr in den Weltcup.

