«Ich war schockiert und traurig zugleich», erzählte S.C., die seit 23 Jahren in der Wohnung lebt. Im September erhielten die 16 Mietparteien eines Wohnblocks im thurgauischen Rickenbach einen eingeschriebenen Brief. «Aufgrund des Alters und Zustands des Mehrfamilienhauses haben sich die Verwaltung zusammen mit der Eigentümerschaft Gedanken über die zukünftige Entwicklung gemacht [...] und übermitteln die Kündigung auf Ende September 2024», teilt die Verwaltung in der Kündigung mit, welche der Redaktion vorliegt. Der Grund ist eine Totalsanierung.

S.C. hatte nur durch Erzählungen von solchen Kündigungen gehört, aber selbst war sie nie betroffen: «Es ist nicht mehr selten, dass ältere Wohnungen saniert werden. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch eine neue Umgebung und somit auch eine neue Nachbarschaft finden muss.»