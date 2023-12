«Es freut mich riesig, die Arbeit war höchst anspruchsvoll. Sowohl in der Planung als auch der Umsetzung», so Dölf Biasotto am Donnerstag gegenüber FM1Today. Der Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements Appenzell Ausserrhoden führt weiter aus: «Es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt, das hier realisiert wurde. Und nicht zuletzt auch ein Kürprojekt für den Kanton. Der Bau eines solchen Projekts ist nämlich gesetzlich nicht geregelt.»

Die Rede ist von der heute eingeweihten XXL-Solaranlage in Teufen, welche direkt an der Stützmauer neben der Umfahrungsstrasse installiert wurde. In Betrieb ist das Solarprojekt bereits seit Anfang November. Die Bauphase des Projektes dauerte von August bis Oktober.