Zwei Ostschweizer wollen Gasballon Weltmeister werden

Auch nach über 40 Stunden ist das Thema «Landen» bei Kurt Frieden und Pascal Wittprächtiger noch weit weg. «Es geht uns bestens, wir sind beide richtig ausgeschlafen und voll motiviert», sagt Kurt Frieden gegenüber TVO. Die beiden nehmen gerade am Gordon Bennett Cup, der Weltmeisterschaft im Gasballon fahren, teil.

Gestartet sind sie am Freitagabend in Frankreich, am Sonntagabend waren sie kurz vor Stuttgart. Damit Frieden und Wittprächtiger so lange auf engstem Raum verharren können, haben sie es sich gemütlich gemacht. Alle vier Stunden wechselt der Pilot und der andere kann schlafen. Das Bett ist gleich unter dem Tisch. Damit sie die Beine ausstrecken können, haben sie eine Klappe am Korb, wo sie die Füsse rausstrecken können.