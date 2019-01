Am Donnerstag kam es am Marktplatz Bohl zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Behindertenfahrstuhls fuhr in eine Fussgängerin. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Sie erlitt Verletzungen an der Hüfte und musste mit der Rettungssanität ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei St.Gallen konnte den Fahrzeuglenker kurz darauf anhalten. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit abgeklärt.

(Stapo SG/red.)