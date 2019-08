Schneebrücke bricht ein – Alpinistin stirbt

Auf dem Allalingletscher (im Bild) ist eine 58-jährige Alpinistin in eine Gletscherspalte gestürzt und ums Leben gekommen. © Kantonspolizei Wallis

Eine 58-jährige Alpinistin ist am Donnerstagmorgen auf dem Allalingletscher ob Saas-Almagell VS in eine Gletscherspalte gestürzt und ums Leben gekommen. Sie war in einer Zweierseilschaft unterwegs, als unter ihr eine Schneebrücke einbrach.