Die starken Niederschläge machen im südlichen Teil von Glarus zu schaffen. Der Diesbach ist wegen des Regens und der Schneeschmelze derzeit sehr hoch. Es drohen Gerinnungen in Richtung bewohnter Gebiete und Strassen. Deshalb wurden am Samstagmorgen um neun Uhr rund 13 Personen aus zehn Häusern im Quartier Dornhaus in Diesbach evakuiert. Zusätzlich wurden die Hauptstrasse sowie die Bahnstrecke gesperrt. 1500 Personen in den Dörfer Bettschwanden, Rüti und Linthal sind von der Aussenwelt abgeschnitten.