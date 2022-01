15'000 Franken Schaden: Christbaum fängt wegen Kerze Feuer

An Neujahr hat ein Christbaumbrand in einem Haus in Buchs einen Sachschaden von rund 15'000 Franken verursacht. Auslöser war vermutlich eine brennende Kerze. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Unschön, wenn nicht nur die Kerzen, sondern der ganze Baum brennt: In Buchs entstanden deswegen 15'000 Franken Sachschaden. © iStock