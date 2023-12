153 km/h auf dem Säntis: Sturm- und Orkanböen fegen über die Schweiz

Auf dem Säntis blies der Wind mit 153 Kilometer pro Stunde, wie die Messwerte von Meteonews zeigten. Im Kanton Bern auf dem Jungfraujoch wurden gar Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometer pro Stunde gemessen.

Auch in tieferen Gefilden war es windig: Die Messstation auf der St. Chrischona nahe Basel zeigte eine Windgeschwindigkeit von 112 Stundenkilometern an. Von einem Orkan spricht man bei einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde. Sturmböen gab es auch in der Stadt Freiburg, in Brienz-Hofstetten BE und in Gersau SZ mit Windgeschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometern.

Das Sturmtief «Elin» führte in der Nacht auf Sonntag eine Kaltfront in die Schweiz, wie das Bundesamt für Meteorologie Meteoschweiz auf seiner Webseite mitteilte. Der Südwestwind im Flachland lasse im Tagesverlauf nach. In den Bergen herrsche am Sonntag starker Westwind.

(sda)